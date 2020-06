FRONTE COMUNE

JESOLO I mari della tranquillità, le spiagge del divertimento. Nasce una promozione unitaria per rilanciare l'intera costa veneta. È il progetto approvato ieri dalla Conferenza dei sindaci del litorale veneto che riunisce le 10 città balneari della Regione. I sindaci, da Porto Tolle e Bibione, si sono ritrovati in videoconferenza per affrontare la questioni legate all'avvio della stagione. Per quanto riguarda il progetto di promozione, la vicepresidente della conferenza e sindaco di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto, ha sottoposto un'ipotesi per coinvolgere in maniera massiccia i media nazionali suddivisi tra quotidiani, periodici, televisioni e anche i media digitali (come i blog e i canali social), con un budget a disposizione della conferenza di circa 230mila euro.

LA STRATEGIA

La campagna di comunicazione, che si presenterà unitaria per tutte le località, avrà l'obiettivo di trasmettere al target di riferimento del litorale, l'accoglienza dell'ospite e delle famiglie in totale sicurezza. A questa iniziativa, con molta probabilità, si aggiungerà anche il coinvolgimento delle Pro Loco con l'Unpli Veneto, in modo da interessare con azioni di promozione anche l'entroterra. «Tra le azioni spiega la sindaca Roberta Nesto - che dobbiamo sviluppare tutti assieme, superata la fase dell'emergenza Covid-19, quella della promozione delle città della costa è fondamentale per la ripresa economica ora. Quella del 2020 sarà un'estate difficile, già in parte compromessa dalla partenza tardiva della stagione balneare e del turismo. È importante quindi lavorare su una promozione efficace, che sia di impulso alla ripartenza e un segnale forte per i nostri imprenditori, i nostri lavoratori e l'intero comparto turistico balneare, al fine di valorizzare le nostre offerte e opportunità a livello nazionale e internazionale». Un'unità di intenti, sottolineata con soddisfazione dal sindaco di San Michele-Bibione e presidente della Conferenza, Pasqualino Codognotto: «È stato sviluppato dice - un grande gioco di squadra per affrontare una stagione che si presenta già complicata». Massima anche l'attenzione alla sicurezza sulla spiaggia. «Un punto cruciale aggiunge il sindaco di Bibione sarà riuscire a precludere l'accesso ai venditori ambulanti abusivi, tenendo anche in considerazione che il coronavirus, purtroppo, ha bloccato i concorsi per ampliare le forze di polizia. Nelle prossime ore, invieremo una lettera ai prefetti di Venezia e Rovigo per chiedere un incontro, anche in videoconferenza, al fine di definire la situazione che potrebbe venire a determinarsi».

SERVIZI ATTIVATI

Intanto da oggi, a Jesolo, scatterà il via ufficiale alla stagione balneare che terminerà il prossimo 20 settembre. Il sindaco Valerio Zoggia ieri ha firmato l'ordinanza che sancisce l'apertura di consorzi e stabilimenti balneari, nonché l'attivazione di tutti i servizi presenti sull'arenile compreso il servizio di salvataggio. Le prenotazioni attraverso l'app J.Beach e il relativo portale web, saranno disponili per il fine settimana del 13 giugno, che saranno obbligatorie per chi vorrà accedere alle spiagge libere attrezzate per prendere il sole. La piattaforma online è stata ultimata e in questi giorni sarà sottoposta ad una fase di test e la relativa app potrà essere scaricata dagli store nel corso della prossima settimana. Centoventi gli hotel aperti per il weekend (il doppio rispetto allo scorso fine settimana), con prenotazioni da tutto il nord Italia, ma anche da Austria, Germania, Francia e Ungheria. «C'è ottimismo dice Amorino De Zotti, presidente dello stabilimento Manzoni stiamo ricevendo continue richieste da tutta Europa. Abbiamo il dovere di essere pronti per accogliere la meglio i nostri ospiti».

