Fronte a difesa di Zappalorto: «Uomo onesto e capace»

LE REAZIONIVENEZIA Tutti dalla parte di Vittorio Zappalorto, senza dubbi. All'indomani della notizia sull'inchiesta a carico del prefetto, per la gestione dei migranti negli anni in cui era a Gorizia, è unanime il sentimento di sorpresa e il coro di voci solidali nei suoi confronti. SIMONE VENTURINI«Zappalorto è un servitore dello Stato onesto e capace dice l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini La verità che in quegli anni i territori sono stati lasciati da soli ad affrontare un'emergenza senza precedenti. Prefetture e...