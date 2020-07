L'alto tasso di incidenti che in questo periodo stanno colpendo il territorio trevigiano ha trovato conferma anche ieri mattina in città. All'incrocio tra viale Buonarroti, via Bernini e via Bramante a Santa Maria del Sile, accanto al supermercato Visotto, una mancata precedenza ha portato al ferimento di due persone. Lo scontro è avvenuto appena prima delle 8.30 e ha visto coinvolte una Tesla e una Smart. Il primo veicolo, condotto da un 33enne italiano di San Biagio di Callalta, non ha rispettato il diritto di precedenza della biposto, su cui viaggiavano il 51enne trevigiano L.D. e il figlio undicenne. Dopo l'impatto la Smart è carambolata fermandosi al centro dell'incrocio, mentre la Tesla ha proseguito la sua corsa andando a infilarsi in una piccola area verde di proprietà comunale. Negli ultimi metri percorsi senza controllo il veicolo ha travolto e abbattuto un albero che faceva da bordura a via Buonarroti e piegato altre due piante ad alto fusto nel giardinetto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che, recuperati padre e figlio, li hanno trasferiti in ambulanza al Ca' Foncello per essere visitati. Le loro condizioni non sono gravi. Il conducente della Tesla ha invece rifiutato il ricovero. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area mentre la polizia locale eseguiva i rilievi e ricostruiva la dinamica dell'accaduto.

