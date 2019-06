Frontale con il bus Morti padre e figlia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRONACAMESTRE Succede tutto poco prima le 18.30, sulla Triestina, a Montiron, la strada che dal mare, da Jesolo, porta a Mirano, dove Andrei Boaghe, 35 anni, origine moldava, abita in via Gramsci insieme alla sua famiglia: la moglie, di due anni più grande, la figlia Annamaria, 13 anni, e altri due bambini più piccoli. Erano tutti in macchina, di ritorno da una giornata in spiaggia passata assieme. Con loro anche un quarto bambino, amico dei figli. All'improvviso, però, cambia tutto. La macchina di Andrei Boaghe, un Volkswagen Touran,...