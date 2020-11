LA DONAZIONE

PORDENONE Cinque ecografi per supportare le Usca nel monitoraggio dei pazienti a domicilio e riservare il ricovero ospedaliero ai soli casi di effettiva necessità. Ieri con l'attivazione delle due nuove Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) di Sacile e San Vito, che portano a cinque il totale in provincia con una cinquantina di operatori, arriva l'annuncio della donazione dei dispositivi da parte di Friulovest Banca e Credima all'Asfo. Il materiale dovrebbe giungere dal Canada ed essere disponibile entro un paio di settimane. Oltre agli ecografi, i medici saranno dotati di tablet ed è già prevista la relativa formazione. «Si tratta di dispositivi fondamentali - spiega il direttore del Servizio di continuità assistenziale dell'Asfo Antonio Gabrielli - in una situazione come quella attuale. Abbiamo un ospedale con oltre 130 persone ricoverate per Covid-19, altre 18 nella Rsa di Sacile ed è imminente l'attivazione di una seconda a Maniago, per una ulteriore ventina di posti. Oltre a questo, ci sono un centinaio di persone positive nelle case di riposo e oltre 1.300 curate a domicilio. L'ecografo permette al medico dell'Usca di monitorare i malati a casa scongiurando l'eventualità che le loro condizioni peggiorino».

UN SUPPORTO

Ma Gabrielli guarda anche al post Covid: «E' necessario una sorta di paracadute intorno al cittadino per gestire i problemi ordinari attraverso i servizi territoriali. Anche quando questa epidemia sarà superata, comunque i problemi di cronicità dovranno poter essere gestiti a domicilio. O andiamo in questa direzione, oppure non ce la potremo mai fare. Una cinquantina, appunto, i medici che costituiscono la squadra delle Usca e che, sottolinea Gabrielli, fanno un lavoro molto coraggioso. Le Usca vengono attivate su richiesta del medico di base, con il quale lavorano in collaborazione: Il medico di medicina generale deve costantemente monitorare i suoi pazienti. L'Usca interviene a supporto, e insieme lavorano come mente e braccio. Così, in tandem, riescono a fare una valutazione completa» Da oggi tutti i Distretti sono coperti dalle Usca. «Siamo una banca di comunità e rispondiamo alle esigenze della nostra gente - spiega il presidente di Friulovest Banca Lino Mian -: soltanto mercoledì scorso abbiamo appreso della necessità di questa dotazione di avanguardia per le Usca, in grado di fare una diagnosi accurata e contribuire a salvare delle vite umane, e in quattro giorni abbiamo dato il via libera all'operazione». «Il futuro della sanità è il binomio ospedale e territorio - aggiunge il presidente della Mutua Credima, Giorgio Siro Carniello -: in quest'ottica puntare sul lavoro delle Usca significa consentire ai pazienti di restare quanto più possibile a domicilio. Gli ecografi sono in grado di certificare il decorso della malattia e quindi di intercettare subito segnali di peggioramento di questa patologia che è molto subdola, perché si aggrava anche nel giro di poche ore».

L.Z.

