IL CASO

UDINE Niente voli Alitalia per Roma fino a settembre: lo ha detto la stessa società in una nota. La compagnia di bandiera assicura che l'aggiornamento dei sistemi per luglio è stata fatta a metà giugno e per agosto il 9 luglio. E dallo scalo Fvg non sono previsti voli fino al 31 agosto. Eppure, Denis, 19 anni, di Cervignano, il biglietto Ronchi-Roma giura di averlo fatto senza problemi l'11 luglio per agosto, per poter sostenere un concorso, salvo poi ricevere la ferale mail dell'annullamento del volo che lo ha costretto a ripiegare sul treno, peraltro «più costoso». Peggio è andata ad una coppia di Premariacco, che a fine giugno, a quanto fa sapere Federconsumatori Udine, ha prenotato per luglio una doppia tratta andata e ritorno (Ronchi-Roma e Roma-Lamezia) con Alitalia, ricevendo poi una mail «che annullava solo la tratta Ronchi-Roma», salvo poi trovarsi senza voli all'ora prevista sia all'andata sia al ritorno. Di questo «Friuli isolato» di cui si preoccupano politici e sindacalisti, con una polemica che infuria da settimane per la scelta della compagnia di bandiera di lasciare il Fvg a terra almeno fino a settembre (ma Alitalia ha ricordato che l'aeroporto ad altre compagnie straniere fa sconti non praticati alla società italiana), hanno finito per pagare le conseguenze diversi cittadini friulani che si sono rivolti a Federconsumatori. L'associazione parla di «decine di segnalazioni» ricevute. Già partiti i primi reclami.

IL CONCORSO

Denis A., 19 anni, di Cervignano fresco di diploma in un istituto tecnico vuole fare il concorso per allievi ufficiali della Finanza ad agosto. «L'11 luglio - racconta - ho fatto il biglietto Ronchi-Roma sul sito di Alitalia, andata il 2 agosto e ritorno il 6. Il 14 risultava contabilizzato il pagamento con Poste pay, ma, lo stesso giorno, e sembra un paradosso, mi è arrivata la mail di annullamento del volo. Ho provato a contattare il servizio clienti di Alitalia per ore e ore in giorni diversi e nessuno mi ha risposto. Solo una fastidiosa musichetta di attesa. Una vergogna. Ho anche cercato di contattare la società sui social senza ricevere risposta. A quel punto mi sono rivolto a Federconsumatori. Farò un reclamo». Nella mail ricevuta, gli è stata prospettata la possibilità del rimborso. «Lo ho chiesto. Ho ricevuto solo una mail in cui mi si conferma che hanno ricevuto la mia richiesta di rimborso. Della serie, aspetta e spera. Ad oggi non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Alla fine dovrò andare a Roma in treno, ma mi costerà molto di più. Avevo scelto il volo perché era conveniente, 121 euro. Per il treno ho pagato circa 200 euro». Ma nessun dubbio gli era venuto dopo il tam tam sui media? «Visto che nessuno rispondeva da Alitalia, ho chiamato l'aeroporto e alla biglietteria mi hanno detto: come hanno fatto a farle il biglietto se ancora non hanno stipulato un contratto con noi?».

LA COPPIA

«A quanto ci risulta dalle segnalazioni ricevute - fa sapere la presidente di Federconsumatori Udine Erica Cucci - Alitalia ha comunque venduto i biglietti anche in assenza di una convenzione con Ronchi per luglio e agosto. Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni e stiamo trattando più di un caso in cui le persone sono arrivate con in mano il biglietto Ronchi-Roma per luglio o agosto. Venerdì in una mattina sola ci sono stati sottoposti tre casi». Qualcuno si è già trasformato in reclamo. È il caso di «una coppia di Premariacco che a fine giugno - come spiega Cuccu - ha acquistato un volo multitratta Alitalia Ronchi-Roma e Roma-Lamezia Terme sul sito della compagnia, per l'andata il 1. luglio e il ritorno l'11. Sono stati avvisati da una mail solo della cancellazione del primo volo Ronchi-Roma, ma hanno deciso di confermare gli altri. Sono arrivati a Roma in treno e, con sorpresa, in aeroporto hanno scoperto che il volo per Lamezia non esisteva. Cinque ore di attesa e li hanno riprotetti su un altro volo». Stessa scena al ritorno. «A Lamezia, senza biglietto non ti fanno entrare in aeroporto. Il vostro volo non esiste, gli hanno detto. Non volevano neanche farli accedere al bancone di Alitalia. Ma poi sono riusciti a entrare e li hanno riprotetti su un altro volo, la sera, oltre 5 ore dopo. Abbiamo fatto il reclamo. Fra l'altro è difficile mettersi in contatto con Alitalia. Alla Pec risponde l'amministrazione straordinaria che dice che quella non è la sede per i reclami. Ma non viene fornito un altro canale. E al call center non risponde nessuno».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA