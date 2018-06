Friuli Doc prepara il ritorno di Stiria e Carinzia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA KERMESSEUDINE Gli austriaci potrebbero tornare già questo settembre, dal 13 al 16, per la XXIV edizione di Friuli Doc. Se è vero che per alcune iniziative programmate la nuova giunta continuerà almeno per quest'anno sul solco tracciato dalla precedente (e non potrebbe essere altrimenti, visto che si è insediata da una settimana), su altre la volontà è quella di intervenire fin da subito.È il caso della rassegna enogastronomica settembrina, croce e delizia della città, che ha sempre diviso tra detrattori e sostenitori. «Dobbiamo...