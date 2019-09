Friuli Doc, in aumento gli incassi degli stand

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTAUDINE Non ci si sbilancia ancora sull'obiettivo del milione di presenze, ma che importa: l'amministrazione gongola per un'edizione di Friuli Doc che sta andando bene e che è pure baciata da un meteo settembrino clemente, che sta dando il suo contributo all'affluenza. I dati sono molto positivi e ci dispiace per chi si sta rodendo il fegato commenta l'assessore al turismo e grandi eventi, Maurizio Franz, con una frecciatina all'opposizione che aveva polemizzato proprio sui numeri. Stando alle cifre raccolte presso gli standisti,...