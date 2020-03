FRENATA IMPROVVISA

CORTINA E' arrivata l'ordinanza del ministro della Protezione civile a mettere ordine fra gli esercenti degli impianti a fune di Cortina, dopo una giornata convulsa di contatti, fra le società, Marco Zardini, presidente del consorzio, e il sindaco Gianpietro Ghedina: «Io non avevo il potere di far chiudere gli impianti, per cui mi sono limitato a dare soltanto il consiglio di uniformarsi alla decisione del Dolomiti Superski, che aveva annunciato la chiusura anticipata di tutti i comprensori, la sera di martedì 10 marzo, nelle province di Bolzano, Trento e Belluno spiega il sindaco Ghedina e ne ho parlato con l'assessore veneto Federico Caner, con Valeria Ghezzi presidente nazionale degli esercenti funiviari. Ma ogni richiesta dell'amministrazione, ogni mio sforzo per adeguare Cortina a tutte le altre località, non ha portato esito. Mi auguravo che gli impiantisti prendessero atto della situazione, si adeguassero con consapevolezza, che invece non c'è stata. Io non avevo la facoltà di emettere un'ordinanza di chiusura delle funivie, sarebbe stato un abuso, facilmente impugnabile. L'unico atto che avrei potuto fare sarebbe stato il fermo del servizio comunale di skibus, da mercoledì. Poi è intervenuto il governo».

LA NOTA

Gli impiantisti erano nel frattempo usciti con un comunicato che confermava le loro divisioni. Annunciavano la chiusura del comprensorio del Col Druscié e Ra Vales per mercoledì 11 marzo; sino a venerdì 13 marzo avrebbero lavorato gli impianti delle Cinque Torri, Lagazuoi, della società Ista fra Socrepes e Tofana, di San Vito, Auronzo e Misurina. La società Faloria non accettava alcun accordo e confermava l'apertura del Cristallo per oltre un mese, sino al 13 aprile, mentre la funivia del Faloria avrebbe portato sciatori sino al 3 maggio. Tutto ciò spiegato così: «La salute prima di tutto. Anche gli impianti sciistici di Cortina d'Ampezzo, sensibili alla situazione che il nostro Paese sta vivendo, scelgono di chiudere in anticipo la stagione invernale. La decisione è frutto di una scelta di grande rispetto e senso di responsabilità nei confronti degli ospiti della località, di chi vi lavora e di chi la abita tutto l'anno».

LA POLEMICA

Luca Zardini Zesta, nel consiglio di amministrazione di Faloria spa, sui canali sociali ha dichiarato: «Mi dissocio assolutamente da queste decisioni, anche se ormai inutili, vista l'ordinanza della Protezione civile, che farà chiudere tutti comunque» e ha riscosso decine di consensi alla sua esternazione, segno di una frattura sempre più accentuata nella gestione di quell'azienda. Ieri intanto il sindaco Ghedina è stato oggetto di critiche da parte di Giorgio Da Rin, capogruppo consiliare di opposizione: «I giorni scorsi, dopo la nevicata, Ghedina ha invitato apertamente la gente a venire qui a sciare. Il sindaco è una istituzione, non faccia promozione turistica. Si attenga invece al protocollo istituzionale, dal presidente Sergio Mattarella, al primo ministro Giuseppe Conte, sino al suo ruolo di sindaco. Quel suo atto è stato irrispettoso e irresponsabile». Ghedina replica: «I giorni scorsi c'era ancora la volontà diffusa di trasmettere fiducia, di non creare panico. Malgrado ciò, i miei comportamenti sono sempre stati rispettosi delle istituzioni, anche perché avevo tavoli quotidiani con prefettura e forze dell'ordine. In tutta Italia la situazione si è trasformata in pochi giorni, talora in poche ore, e tutti abbiamo dovuto adeguarci, con sensibilità e consapevolezza. Questo è il momento di stare uniti, di tenere i toni bassi, di non portare critiche sterili e polemiche, ma di affrontare tutti assieme una situazione difficile».

Marco Dibona

