VENEZIA Adesso la frenata è consistente. Perché rallentano i nuovi casi di contagio, si svuotano gli ospedali e la loro riduzione è asimmetrica rispetto al numero dei decessi, a differenza di quanto accadeva nelle scorse settimane. Tradotto? Il -14 di ieri in fatto di ricoveri totali non è solamente leggibile con un aumento delle morti degli ospedalizzati, che comunque ci sono state, ma è legato soprattutto alle negativizzazioni, che ieri hanno toccato quota 44.688. La giornata di ieri: 105 contagiati, 5.148 attualmente positivi (-179), 163 ricoverati (-14) di cui 14 (-1) in Terapia intensiva. Cinque i decessi, per un totale di 1.647 croci.

MAERNE Ha lasciato un grande vuoto, non solo a casa tra la sua famiglia con la moglie Roberta e le figlie Carolina e Anna, ma nella Cgil del commercio, tra le cui fila aveva militato per tanti anni. Francesco Battaggia, stroncato dal Covid come abbiamo annunciato ieri, era impegnato nel sindacato ma sempre col sorriso. È per questo che il cordoglio dei colleghi di lavoro e di quelli della Filcams-Cgil è profondo: «È mancata una persona particolare, buona e altruista, gentile, affabile, premurosa, aiutava tutti, e se incontrava un'ingiustizia era molto fermo nel combatterla - racconta Andrea Brignoli, segretario della Filcams che ricorda pure come - non si abbattesse mai di fronte alle difficoltà». Battaggia era nativo di Zelarino ma viveva a Maerne da 28 anni e per questo i funerali si terranno nella chiesa di Maerne martedì 16 febbraio, alle 15. Essendo a contatto con molte persone, sia nel lavoro alla Coop di Salzano sia nell'attività sindacale che svolgeva come delegato regionale e nazionale nelle trattative per la Coop e quale membro del direttivo della Filcams, prestava sempre la massima attenzione nel tutelarsi rispettando tutte le misure di prevenzione contro il Covid. Ma è stato contagiato ugualmente dalla zia di 91 anni, che lui andava a trovare spesso per accudirla e che sua volta era stata contagiata dalla badante asintomatica. Poco dopo Natale aveva cominciato ad avere un po' di tosse che è andata aumentando, per cui si è rivolto all'ospedale di Dolo dove è stato ricoverato prima di essere trasferito all'Angelo di Mestre in terapia intensiva. A quel punto, avevano detto i medici, bisognava solo sperare che non lo colpisse un'infezione che, invece, lo ha preso ai reni e se l'è portato via in pochi giorni. «Era un marcantonio a guardarlo, sembrava che nulla potesse scalfirlo - aggiunge Brignoli -. Aveva solo una piccola debolezza, un po' di asma retaggio di gioventù che lo colpiva quando era stressato o affaticato».

MARGHERA La comunità di Sant'Antonio a Marghera ha sempre rappresentato la sua seconda casa. Per Giuseppe Boeri, scomparso domenica, a 85 anni, dopo una lunga malattia, a cui si è associata, a gennaio, la positività al Covid, è stato il luogo in cui affiancare i giovani in patronato o dar vita a realtà associative che dessero voce al messaggio di San Francesco. Si è sempre messo in gioco, pur di contribuire alla crescita spirituale e formativa di tanti fin dagli anni 50. Anima del gruppo sportivo di pallacanestro, è stato animatore del patronato aiutando i giovani a trovare la loro strada. Sotto la guida di frate Tiburzio e al suo fianco, per esempio, cinque giovani accolsero la chiamata al sacerdozio: Antonio Baù, Lorenzo Di Lena, Giancarlo Jannota, Michele Somma e Lino Gaiani. Nel 1985, inoltre, ha contribuito insieme a Mario Roncarati alla costituzione del Centro Francescano di Cultura. Nato ad Udine, Boeri, si era trasferito a Marghera, anche se, nel 2008, si era trasferito a Cadoneghe per aiutare il figlio Fabio a crescere il nipotino Pietro. Diceva spesso: «E' molto di più quello che ricevo rispetto a quello che do». Presidente dell'Azione Cattolica per molti anni, nel 2006 ricevette una targa con cui la parrocchia lo ringraziava per la collaborazione instancabile. I funerali verranno celebrati lunedì alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonino di Mejaniga di Cadoneghe in provincia di Padova.

