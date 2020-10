I CONTROLLI

BELLUNO «I controlli non sono mai mancati - spiega il questore di Belluno, Lilia Fredella - in questo momento stiamo valutando se fare anche qualche specifico servizio congiunto con i carabinieri come è avvenuto ad inizio della fase Covid. L'obiettivo non è sanzionare ma far rispettare le regole». La questura di Belluno, che nel corso della prima ondata del virus ha pagato un prezzo elevato con molti contagi, ha sempre mantenuto altissima l'attenzione sul tema mettendo in campo tutte le forze disponibili. Un supporto, soprattutto alla città, nel corso dei fine settimana e nelle occasioni in cui si sono rischiati assembramenti. L'obiettivo è chiaramente quello di garantire l'incolumità di tutti e fermare il contagio, il rispetto del distanziamento, il gel a disposizione dei clienti, le mascherine indossate correttamente. La presenza e il ruolo dei poliziotti, inoltre, sono stati particolarmente apprezzati all'inizio della fase due, quando hanno riaperto i bar. Un servizio di supporto a clienti e baristi per fare in modo che la fase due non rappresentasse un rompete le righe ma l'attenzione rimanesse comunque alta. Per questa ragione, ora, lo stesso ruolo dei poliziotti viene guardato con attenzione per il supporto che potranno dare alle istituzioni in Comelico dove l'aumento dei contagi ha spinto l'Usl a invitare i sindaci ad emettere specifiche ordinanze. I provvedimenti richiesti: bar chiusi alle 22 e uso della mascherina anche durante il giorno. Nuove regole, insomma, che qualcuno dovrà pur far rispettare. Ma se gli uomini a disposizione dei municipi sono in numero limitato serviranno dei servizi specifici per far rispettare le nuove regole. «Le persone - riprende il questore - devono avere chiaro che se c'è ordinanza si deve agire in quel senso per far rispettare le regole. Gli stessi sindaci chiedevano ausilio alle forze dell'ordine, le risorse locali infatti non sono numerose. È chiaro che se a chiedere il nostro intervento saranno i sindaci non faremo mancare il nostro supporto». Ovviamente il primo passo, per le stesse forze dell'ordine, sarà quello di leggere cosa contengono le ordinanze messe a punto nelle ultime ore dai sindaci e il tipo di sanzioni che prevedono.

