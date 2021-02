«Sono Questore di Belluno da un anno e mezzo e da un anno e mezzo lavoro alla sicurezza dei mondiali di sci di Cortina. Mondiali per la prima volta senza pubblico e con una pandemia da gestire. Sul piatto non c'é solo l'argomento sicurezza in assoluto, quella che riguarda la gestione di atleti, residenti, gente che arriva per andare nelle seconde case e che si prepara a una eventuale riapertura degli impianti sciistici. Questa volta è anche, e soprattutto la sicurezza della salute». Lilia Fredella, Questore di Belluno, racconta la lunga preparazione dietro l'evento. Seicento gli operatori, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri a coprire tutte le esigenze possibili. Mobilità compresa, «considerato - spiega ancora il Questore - che i percorsi stradali che portano a Cortina sono piuttosto complessi». Il questore ha anche sottolineato il ruolo di Wendy Siorpaes ieri portabandiera alla cerimonia d'apertura: «una grandissima atleta, bella persona e una brava poliziotta che ci rappresenta molto bene».

Sulle recenti polemiche per il videoclip dell'ultima canzone di Gianna Nannini nel quale i poliziotti vengono disegnati con le fattezze di suini, Fredella spiega: «Credo siano rappresentazioni artistiche che come tali possono urtare la sensibilità di qualcuno, in questo caso dei poliziotti che certamente non si riconoscono. Immagino il riferimento fosse a tutt'altro, in particolare a George Floyd, ma la categoria dei poliziotti certamente può averne risentito. Noi sicuramente ci rifaremo con il nostro lavoro, lei con le sue bellissime canzoni».

