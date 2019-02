«Frecce pagate dal Fvg semivuote Prezzo politico per i pendolari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOCUMENTOUDINE Orari da correggere, buchi da riempire, nuove fermate da attivare e disservizi da tamponare. C'è tutto questo nell'articolato dossier consegnato dai comitati dei pendolari all'assessore regionale ai Trasporti Graziano Pizzimenti.LE FRECCEFra i capitoli destinati a fare più rumore, anche perché già fonte di polemica politica in passato, c'è quello del servizio Frecce, che in Fvg è in parte sovvenzionato dalla Regione con circa 3 milioni di euro. I comitati ritengono che i treni a lunga percorrenza non possano continuare...