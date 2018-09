Frazioni: proteste per dissuasori, traffico e segnaletica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAROVIGO Boara Polesine non vuole i dissuasori sulle strade della frazione,. Ne erano stati tolti alcuni già oggetto di proteste perché soprattutto di notte provocavano vibrazioni e rumore al passaggio dei mezzi pesanti. Addirittura il passaggio di auto e camion in via Curtatone, a detta di alcuni residenti, disturbavano il sonno.VIA TUTTI I DISSUASORIOra visto che non tutti i dissuasori sono stati eliminati, anche quelli restanti pare stiano provocando disagi a tutte le ore del giorno.Luigi Paulon, assessore comunale alla...