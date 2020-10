LA POLEMICA

VENEZIA Sul blitz dell'Autorità per la Laguna e il Mose, se i dem al momento sono compatti, comincia a sfaldarsi il fronte grillino. E non poco, visto l'attacco al ministro Federico D'Incà da parte della senatrice Orietta Vanin la quale dice non solo di non condividere la norma che ha - come dice il sindaco Luigi Brugnaro - esautorato la città e il Veneto, ma anche di essere stata tenuta al di fuori assieme ad altri parlamentari, ad esclusione della deputata Arianna Spessotto. Fuori invece la senatrice che si era occupata più volte di una materia complessa come il governo della laguna.

«Non ho mai condiviso questa norma, perché non semplifica ma complica ogni tutela di salvaguardia della città e della sua Laguna, e sono quindi a ribadire che non sono stata mai coinvolta in questo accordo di maggioranza. L'accordo su Venezia con il Pd - attacca Vanin - è stato tra il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà di Belluno, che ha designato esclusivamente a rappresentare il M5S veneto in Parlamento, a partecipare ai tavoli con ministri e rappresentanti Pd la deputata di San Donà Arianna Spessotto. Non sono mai stati coinvolti e sentiti i parlamentari M5S in Senato della Commissione cultura, della Commissione ambiente e della Commissione lavori pubblici se non a decreto già definito».

Non è una mera questione campanilistica, quella sollevata da Vanin, ma una questione sostanziale che evidenzia come il Ministero dell'Ambiente sia tenuto sempre più al di fuori dalle materie che riguardano Venezia.

«Dall'inizio della legislatura - precisa Vanin - ho presentato progetti di legge per l'indispensabile semplificazione delle norme che riguardano la Laguna e la città di Venezia: un Ddl per un testo quadro Codice della Laguna, un Ddl per la ricostituzione del Magistrato delle acque e un Ddl per la tutela dei siti Unesco sottoscritti da più di 90 parlamentari del M5S in Senato. Alla pubblicazione del decreto - conclude - ho presentato su richiesta di molte personalità di Venezia alcuni emendamenti che ponevano il Ministero dell'Ambiente al centro dell'Autorità. La laguna non è un'autostrada e, perciò, ho sempre contestato sia il Mit a doversene occupare esclusivamente. Inoltre, non ho mai nascosto la mia preoccupazione che per la presidenza dell'Autorità stessa non siano stati previsti titoli specifici di grande valore e rilievo tecnico ed esperienza diretta». (m.f.)

