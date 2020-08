LA SFIDA

MESTRE «Andare in doppia cifra anche a Venezia è possibile». Ne è convinto Fabio Raschillà, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia che ieri mattina, dall'hotel Ai Pini di Mestre, ha presentato i nomi dei 36 candidati in corsa per il consiglio comunale e tutte le liste per le municipalità. Una novità per il partito che punta ad andare oltre al consenso di Giorgia Meloni rinforzandosi nei Comuni. «Non ci poniamo limiti ma puntiamo alla doppia cifra per portare in Comune una pattuglia di 4 o 5 consiglieri. Il risultato è alla portata così come quello nelle municipalità: non serve a nulla prenderle come prebende per amici di amici, noi crediamo nella loro funzione di ascolto cittadino e sono certo che in ognuna Fratelli d'Italia porterà almeno due consiglieri».

La lista non favorisce i due assessori uscenti Giorgio D'Este e Francesca Zaccariotto o la consigliera Maika Canton, presenti con tutti gli altri in ordine alfabetico. «Sono stati cinque anni di ottimo rapporto con Brugnaro e ci rivediamo nella sua azione amministrativa. Abbiamo condiviso un programma e, mentre gli altri si spartiscono le poltrone, tutta la nostra coalizione rema nella stessa direzione».

RADICAMENTO

Al termine delle elezioni Fdi punta ad aprire nuovi circoli, riorganizzando le nuove iscrizioni che dicono essere numerose anche in città. Con Raschillà c'è il coordinatore regionale Luca De Carlo che ha ribadito quanto sia urgente radicarsi: «Quello della nostra leader Meloni è un traino ma non possiamo pensare di far crescere un partito solo attraverso la sua forza. Dobbiamo dare un valore aggiunto sul territorio» ha detto ai candidati, invitandoli a dedicare questa ultima settimana di agosto alla campagna social (perché i veneziani sono fuori città) ma senza toni polemici e offensivi che portano like ma non portano voti e di partire a settembre con il porta a porta. Ecco i componenti della lista per il Comune: Pietro Alletto (bancario), Helenia Barban (impiegata), Emma Barozzi (assicuratrice), Davide Barzazzi (sales manager), Olga Bottan (imprenditrice), Claudio Bullo (pilota Actv), Tania Busetto (consigliera Spinea e avvocato), Maika Canton (consigliera uscente e architetto), Antonio Cavaliere (ex consigliere comunale), Giorgio D'Este, Claudio Di Spirito (imprenditore), Andrea Doria (ex direttore d'albergo), Enrico Ellero (studente), Antonella Fassina (istruttrice di mini-basket della Reyer), Daniele Foccardi (motoscafista), Paolo Fontana (commercialista ed ex consigliere provinciale), Alberto Giganti (ex consigliere comunale), Mirco Giupponi (security manager), Alessandra Guarinoni (impiegata), Alarico Memo (gondoliere), Diego Meneghetti (assessore a Marcon ed ex consigliere provinciale), Gianni Nichetto (commerciante), Emanuele Nordio (impiegato), Nicole Pezzato (studentessa), Roberta Rizzi (impiegata), Alfonso Saetta (ex consigliere comunale), Paolo Sartori (primario a Venezia), Gianalberto Scarpa Basteri (avvocato), Cristina Sfriso (artigiana), Loredana Soatto (giornalista), Massimo Stefani (imprenditore), Natale Vianello detto Nini (storico militante di Pellestrina), Francesca Zaccariotto, Ennio Zane (commerciante), Francesco Zingarlini (autista Actv) e Marco Zuanich (ex consigliere). Alcuni di questi nomi compaiono poi anche nelle rispettive liste per le sei municipalità, arricchite di altri candidati pescati dai vari quartieri: «Solo persone realmente rappresentative delle realtà in cui si candidano». (m.fus.)

