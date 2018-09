Frane e rischio idraulico: mezza Marca in zona rossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICERCATREVISO Metà dei comuni trevigiani sono a rischio di dissesto idrogeologico. Quasi mille persone abitano in zone minacciate dalle frane. Esattamente 402 famiglie. Senza contare altri 265 cittadini che hanno casa nelle cosiddette aree di attenzione. Mentre oltre 112mila persone vivono in aree pericolose sotto il profilo idraulico (il 12,9% della popolazione). Più di 42mila famiglie. Scendendo nello specifico, in particolare, sono quasi 27mila i trevigiani, 10.155 famiglie, che si ritrovano a vivere in zone dove il rischio idraulico...