IL MALTEMPO

BELLUNO Frane, allagamenti, esondazioni, black-out. E ancora: paesi isolati, auto in panne, alberi schiantati a terra, strade chiuse. Il maltempo di ieri ha messo in ginocchio l'intera provincia. Nessuno escluso. Sono stati più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco che hanno dovuto rimuovere ostacoli e piante in ogni angolo della provincia. Per non parlare delle numerose auto senza catene bloccate nella neve. A Chez di Arabba è caduto il cavo di un elettrodotto di Terna. Mentre in Val di Zoldo una frana ha bloccato la strada provinciale 251 di accesso al paese (ora raggiungibile solo da Passo Staulanza). I vigili del fuoco hanno soccorso anche una persona di Castion attaccata al respiratore, che era rimasta senza corrente a causa di un black-out, portandogli un generatore. Gosaldo è rimasta isolata ieri sera sul lato agordino per il crollo di un ponte su un torrente.

IL FILM

Le precipitazioni erano cominciate già venerdì pomeriggio: neve in alta quota, pioggia a valle. Cortina d'Ampezzo si è svegliata sotto oltre mezzo metro di neve e i cittadini, ieri, giravano per le vie del centro sugli sci. Ben 85 centimetri a Passo Falzarego, 63 ad Arabba, 21 in Faverghera, 18 a Pieve di Cadore. La neve ha creato disagi soprattutto alla viabilità con tir, autobus e macchine in panne. Mentre la pioggia ha fatto alzare il livello di molti torrenti: il Cordevole ieri sera stava esondando in zona Candaten e in Alpago sono state attivate le idrovore per il Rai. Senza contare i tombini ostruiti e gli allagamenti in vari comuni della provincia. L'area più bagnata è stata Col Indes con ben 377 millimetri di pioggia caduti tra venerdì e sabato. Più o meno gli stessi livelli anche a Seren del Grappa (374), Cansiglio (362), Longarone (354). La frana in Val di Zoldo ha completamente ostruito la strada, ma ce n'è stata una anche tra Venas e Cibiana, e tra Gosaldo e Rivamonte, e a Cencenighe.

BLACK-OUT

Tanti i black-out soprattutto nell'Agordino. Ma anche a Quero, in Alpago, a Feltre e a Ponte nelle Alpi. Ieri alle 23 la contabilità (parziale) delle case senza elettricità era questa: Zoldo 1.500, Trichiana 246, Longarone 129, Feltre Mugnai 39, Nevegal Castion 885, Misurina 32, Agordo 1.135, Saviner 58, Alleghe 20, Pescul 386. Vento molto forte sull'A27, zona Fadalto, e in Comelico. Nel pomeriggio la quota neve si è alzata e ha cominciato a piovere in molte delle località che si erano svegliate sotto un manto bianco. Qualche problema anche a Feltre dove dalle 14 di venerdì fino a ieri mattina sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia che hanno causato allagamenti soprattutto in via Folli e via Vignigole. Il Comune ha attivato il coc e il punto di distribuzione di sacchi di sabbia presso l'ex Caserma Zannettelli. Le maggiori criticità, alle 17 di ieri, riguardavano la strada di accesso alla frazione di Canal e via Barucce invase da colate detritiche. È stata chiuso in via precauzionale un tratto di via Marconi (tra l'ex casa di cura Bellati e la rotatoria del ponte delle Tezze) per la possibile esondazione del rio Uniera. Nel capoluogo interventi legati soprattutto ad alberi caduti in strada ma, ha commentato il sindaco Massaro, «non sono emerse particolari criticità». Nel pomeriggio c'è stato un cedimento importante in via Lungardo, in via Del Malvan e in via Calmada (chiusa ieri sera). Raggiunto poco prima delle 23 il primo livello di allerta per il ponte bailey che ha imposto per tutta la notte il monitoraggio a vista del manufatto.

ORDINANZA CON GIALLO

Per tutta la giornata di ieri l'ordinanza anti-turisti è rimasta avvolta nel mistero. «Attraverso il Comitato operativo di viabilità ha spiegato ieri pomeriggio l'assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin abbiamo chiesto al Prefetto di emettere un'ordinanza per vietare l'accesso alle località montane di tutta la Provincia di Belluno ai non residenti con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi e assicurare strade libere e sgombere ai mezzi di soccorso». Dalla Prefettura, però, non è arrivata nessuna risposta. Il sindaco Massaro, in serata, ha spiegato che «è un'ordinanza particolare. So che stavano aspettando eventuale documentazione per la chiusura delle strade». Alle 21.30 l'ordinanza, firmata dal prefetto Adriana Cogode, è stata pubblicata sul sito della Prefettura, con un riferimento quasi esclusivo all'Agordino (e non ai turisti). Fino alla mezzanotte di oggi sarà vietato il transito in entrata e in uscita dai comuni di Livinallongo, Rocca Pietore, San Pietro, Zoppè, Selva e Colle Santa Lucia. È consentito lo spostamento per esigenze di lavoro e di salute o il rientro a casa.

LE PREVISIONI

Oggi sono previsti ancora 60-100 centimetri di neve fresca in quota e 30-50 centimetri a 1500 metri nelle Dolomiti e un po'meno nelle Prealpi. Questa nuova neve determinerà instabilità. Il pericolo valanghe passerà da forte a molto forte. Spiega Arpav: «Saranno attese grandi valanghe lungo i percorsi abituali».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA