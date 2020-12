LA FERROVIA

BELLUNO È stato un weekend nero anche per il trasporto ferroviario in provincia, a causa del maltempo. Ai disagi di sabato pomeriggio sulla linea della destra Piave, con i binari allagati tra Santa Giustina e Sedico e la conseguente chiusura dell'intero tratto Belluno Montebelluna, ieri si sono aggiunti quelli lungo la sinistra Piave e in Cadore. La notte tempestosa che ha interessato tra sabato e domenica l'alta Marca trevigiana ha lasciato in eredità, alle 5.40 di ieri mattina, la sospensione del traffico ferroviario tra Ponte nelle Alpi e Vittorio Veneto. La forte perturbazione ha contribuito a creare una frana in prossimità dell'unico binario all'altezza del Lago morto, in Val Lapisina. Lo smottamento ha interessato marginalmente la sede ferroviaria, ma il contesto di forte maltempo (la parallela statale Alemagna era appena stata chiusa per una frana di ben altre dimensioni) ha consigliato a Rfi di chiudere la linea e di sostituire i convogli con bus. Decisione analoga è stata presa per la linea del Cadore: molti treni in partenza da Belluno sono stati limitati a Longarone, da dove sono poi ripartiti per il capoluogo, e non hanno proseguito per Perarolo e Calalzo. A fine giornata il bilancio delle corse ferroviarie cancellate, totalmente o parzialmente, è stato pesante: i treni costretti a limitazioni del percorso erano 12 (tra i quali il Vicenza Calalzo, fermato a Montebelluna, e il Venezia Calalzo stoppato a Vittorio Veneto), quelli cancellati dall'origine al capolinea ben 22. Per tutta la giornata è proseguito il lavoro dei tecnici di Rfi, impegnati a rimettere in sicurezza la tratta. Per la Belluno Conegliano si è trattato di una nuova battuta d'arresto: frane con chiusura del binario se n'erano già viste in passato, ma adesso la linea è elettrificata e all'inizio del 2021 sono attese le verifiche da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per il via libera ai convogli. Per la Padova-Calalzo la riapertura è prevista oggi, in giornata.

Luca Anzanello

