Frane e allagamenti Provincia colabrodo

DISSESTO IDROGEOLOGICOPORDENONE La pioggia caduta nello scorso fine settimana mancava da 107 giorni. Sul Friuli Occidentale non pioveva da più di tre mesi: era venuta giù solamente qualche goccia sporadica, niente di significativo. Il terreno era secco, gli accumuli di neve in montagna praticamente trascurabili. Insomma, c'erano tutti i presupposti affinché anche un'ondata di maltempo intensa come quella di qualche giorno fa non creasse particolari problemi. Invece non è stato così: dalla Pedemontana alla Bassa, infatti, si sono...