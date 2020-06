Franco Soave

Due lunghi mesi senza presenza umana. L'incertezza sulle possibilità di riaprire, poi finalmente il via. La corsa contro il tempo per organizzare tutto per bene secondo le regole stringenti e difficili da applicare dettate dall'emergenza Covid 19. Infine l'apertura, i primi escursionisti e con loro anche un bel po' di problemi. I rifugi alpini, da un secolo e mezzo simbolo di accoglienza e protezione per chi va in montagna, aprono la porta. Alcuni l'hanno già fatto, la maggior parte lo farà da domani. Ma nulla è come prima, anche se la voglia di ricominciare ha già proiettato sui sentieri moltissime persone. «È vero, a rifugio ancora chiuso i gestori raccontano di molta gente che chiamava per informarsi sull'apertura - osserva Renato Frigo, presidente del Club alpino del Veneto - Insomma c'è molta voglia di ripartire ma bisogna farlo con attenzione, la montagna non è un ambiente semplice, le persone dovrebbero conoscere sempre il proprio limite».

Per i rifugi come si annuncia la stagione?

«Il quadro un po' alla volta si sta chiarendo. Sappiamo che fino a quando non avremo il vaccino dovremo convivere con il Covid, e questo vuol dire avere con sé mascherina, gel per le mani e soprattutto mantenere la distanza tra le persone, aspetto che preoccupa parecchio perché la struttura di molti rifugi è anziana, spesso la tipologia è quella spartana di una volta, votata alla condivisione».

