Francia e imprese in trincea contro il rinvio A Conte il mandato di ricucire con Parigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «L'ottimismo è il profumo della vita», e Giuseppe Conte, come lo sceneggiatore Tonino Guerra, ne fa sfoggio in grande quantità a palazzo Madama. Nessuna manovra, niente tagli alle regioni, tanti investimenti. Non una parola sulla Tav che ormai è diventata l'emblema dells possibilità di investire in Italia. Ma Conte si muove e parla nello stretto recinto dei temi sui quali i suoi due vicepremier hanno più o meno trovato l'accordo, e su questo l'intesa è lontana anche se il premier conta di discuterne in settimana con...