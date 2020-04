SOLIDARIETA'

PORTOGRUARO «Piena solidarietà e sostegno ad amministratori e personale della Residenza Francescon». Un gruppo di 16 familiari degli ospiti della residenza per anziani di Portogruaro, così duramente colpita dall'epidemia di Coronavirus, ha rimarcato in una lettera aperta la propria vicinanza alla struttura, dove si sono registrati complessivamente 12 decessi e 36 contagi sui 132 ospiti presenti. Una situazione molto difficile la cui causa principale è legata da un lato al ritardo dell'esito dei tamponi dall'altro alla necessità di reperire sul mercato in tempi molto brevi dispositivi per la protezione degli operatori, quali tute, camici e visiere, non immediatamente disponibili all'inizio del contagio. «In un momento in cui le strutture per anziani sembrano le uniche responsabili dell'emergenza sanitaria - scrivono - riteniamo opportuno fornire anche il nostro punto di vista. Facciamo innanzitutto presente che la Residenza ha iniziato a regolamentare gli accessi già nella seconda metà di febbraio, ben prima che la situazione precipitasse, al punto che molti di noi hanno storto il naso per misure che, all'epoca, sembravano eccessivamente zelanti. Nelle settimane successive, nonostante il precipitare della situazione, siamo sempre stati aggiornati con puntualità e chiarezza delle condizioni dei nostri cari e di ogni criticità, dal ritardo nei risultati dei tamponi all'insorgere dei primi casi. Abbiamo avuto e abbiamo tuttora la possibilità di colloquiare quotidianamente con i nostri congiunti e con il personale che li segue. A qualsiasi domanda otteniamo sempre risposte chiare ed esaurienti, anche se dolorose. Desideriamo quindi manifestare la nostra piena solidarietà a chi opera nella Residenza».

MISURE TEMPESTIVE

«Tutto il territorio e le istituzioni commentano Sara Furlanetto e Daniele Dal Ben, rispettivamente presidente e direttore della Residenza Francescon - non hanno fatto mai mancare il loro appoggio. E' difficile, al momento, anche ipotizzare come il virus sia entrato per la prima volta nella struttura, anche in considerazione del fatto che fin dal 23 febbraio abbiamo applicato con rigore tutte le misure restrittive previste. Misure ancor più inasprite poi dall'alba del 5 marzo con la chiusura completa della struttura limitando gli accessi ai soli lavoratori e, con restrizioni, ai fornitori. Abbiamo allestito gli spazi per l'isolamento degli anziani con sintomi sospetti e sono stati acquistati, oltre a quelli già in dotazione, dispositivi di protezione individuale che hanno consentito a tutti gli operatori di lavorare sempre in sicurezza. E' stata una rincorsa a isolare gli anziani sintomatici e i loro contatti». La Residenza è ora al lavoro per mettere in atto la cosiddetta Fase 2. Al momento, nell'area Hospice, vi sono 10 anziani guariti e a breve saranno pronti gli esiti degli ulteriori tamponi eseguiti su ospiti non più sintomatici per accertarne la guarigione.

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA