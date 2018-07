Francescon, Confesercenti: «Tutelare il centro storico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA Come l'ha presa uno dei più convinti fautori della difesa dei piccoli negozi, ovvero il segretario della Confesercenti, Maurizio Francescon? «Sicuramente la bocciatura da parte del Consiglio di Stato, dopo quella del Tar Veneto non significa la completa liberalizzazione della grande distribuzione ma bensì un diverso metodo di valutazione degli insediamenti della grande distribuzione. Quindi un metodo di valutazione che pur non richiamandosi al numero di esercizi che possono essere rilasciate viene modificato in una...