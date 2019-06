Francesco Morosini, il doge che sconfisse gli Ottomani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Prima di diventare doge nel 1688 fu per quattro volte capitano generale da mar. Grandissimo stratega, osò azioni militari molto coraggiose e non fu mai sconfitto. Per questo Francesco Morosini ottenne dalla Serenissima (caso unico nella storia della Repubblica) di poter avere un suo monumento di bronzo a Palazzo Ducale mentre era ancora in vita. L'iscrizione sotto al busto riportava: Francisco Mauroceno Peloponesiaco, adhuc viventi Senatus (Il Senato a Francesco Morosini, il Peloponnesiaco, ancora in vita).Sebbene la famiglia Morosini possa...