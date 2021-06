Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Francesco GrilloUna mappa che riporta la forma della Terra nel Pliocene, il periodo che precede la comparsa della nostra specie in Africa, può essere un modo efficace per rappresentare verso quale disastro ci stiamo dirigendo. A meno che le grandi economie del mondo a partire dalle sette (G7) riunite in questi giorni in Cornovaglia non decidano di invertire subito la rotta. È, infatti, dal Pliocene circa 4 milioni di anni fa - che la...