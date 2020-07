Francesco Grillo

«Sono due le sfide alle quali è legata la possibilità stessa di uscire dalla depressione: recovery e riforme. Ci salveremo solo se riusciremo a trovare i tempi giusti per perseguire entrambe le imprese». Le due parole chiave che definiscono la proposta della Commissione europea che il Consiglio sta faticosamente discutendo in queste ore, sono le stesse che usò John Maynard Keynes nella lettera indirizzata al presidente americano Roosvelt nel 1933. Oggi come allora, affrontiamo una crisi che può spazzare via un intero stile di vita: il nostro. E come con il New Deal, è indispensabile dare subito - a imprese e individui la fiducia di potercela fare, per creare consenso attorno all'idea di cambiamenti profondi che hanno bisogno di tempo più lunghi per dispiegare i propri effetti.

È questa la curva di equilibro incerto sulla quale si sta giocando il futuro dell'Unione. È sbagliato, però ridurre, come fa qualcuno, la battaglia per uscire da una crisi sanitaria, economica e istituzionale di proporzioni storiche, ad una partita di calcio tra due Paesi Italia e Olanda che sono, persino, entrambi fondatori dello stesso progetto. L'Italia può, in realtà, ancora vincere e trascinare ad una prospettiva diversa il resto d'Europa. Proprio l'Italia potrebbe riuscirci perché dall'Italia, in fondo, è nato quel progetto (a Messina, 65 anni fa) ed è dall'Italia che ne è cominciata la crisi. In fondo, basterebbe fare i compiti a casa (...)

