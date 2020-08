Francesco Grillo



Siamo come sospesi. Nell'estate più calda e strana che gli italiani abbiano mai vissuto. Sospesi tra la nostalgia di un passato di declino lento ma senza sobbalzi, che è finito alla fine di febbraio, ed un futuro nel quale cominceremo a navigare a settembre e che, ora, facciamo fatica persino ad immaginare. Per qualche settimana è come se un'intera società si fosse aggiustata a vivere di sussidi che ci hanno protetto da una crisi devastante e che, però, non potranno che evaporare molto presto.

Manca una teoria di questo mondo nuovo nel quale stiamo per precipitare e manca un soggetto politico che sia capace di rappresentare gli interessi di chi in quel futuro vivrà buona parte della propria esistenza (mentre i politici italiani nei salotti estivi ammettono candidamente che non è tra i propri compiti quello di produrre pensieri lunghi); mancano giovani che siano capaci di elaborare e portare a compimento un'agenda di cambiamento che non può essere a questo punto che radicale e di lungo periodo.

Potrebbe essere questo il senso ultimo da dare all'avvertimento lanciato qualche giorno fa da Mario Draghi, il banchiere abituato a navigare acque fuori dalle mappe, nonché una delle pochissime riserve di una Repubblica che ha bisogno assoluto di classe dirigente. (...)

