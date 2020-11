Francesco Grillo

Rovaniemi: è questo il nome della capitale della Lapponia, a pochissimi chilometri dal circolo polare artico, dove, secondo leggende antiche, opererebbe da secoli un centro di logistica globale che sembra, oggi, la fantastica anticipazione delle piattaforme che stanno dominando il mondo. In quella città, la più settentrionale e fredda dell'Unione Europea, vive quel Babbo Natale che è al centro delle preoccupazioni delle lettere che il Presidente del Consiglio si sta scambiando con i bambini che vivono nelle zone rosse e di una pubblicità bellissima che sembra l'ultimo ruggito di un prodotto che è il simbolo stesso della globalizzazione. E allora forse l'epistolario tra Giuseppe Conte e Tommaso solleva una serie di questioni che aldilà delle ovvie ironie sulle ingenuità dello scambio sono serie.

C'è un modo per salvare i centodieci miliardi di euro che il Natale porterebbe a strutture distributive oggi vicine al collasso, senza ripetere gli errori estivi che porterebbero tutti dritti nel buco nero di una terza, definitiva ondata? Come riuscire a far incontrare nonni e nipoti, memoria storica e voglia di futuro, se per entrambi abbracciarsi dopo tanti mesi, è pericoloso e vitale? Come approfittare di questa occasione per cominciare una ristrutturazione di un'economia che, già prima del Covid, stava per soccombere ai giganti innanzitutto, Amazon e Alibaba che il Covid ha reso quasi onnipotenti?

