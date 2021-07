Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Francesco GrilloQuello che si sta consumando sui vaccini, assomiglia allo scontro tra due medioevi. Da una parte la tribù dei no vax che in Italia ma anche in Paesi civilissimi come il Giappone sembra aver sottoscritto un'agenda politica, il cui unico punto è il rifiuto della comunità scientifica dominante. Dall'altra gli stregoni (alcuni sono valenti esperti ai quali l'esposizione ai riflettori della televisione deve aver fatto male)...