Francesco Grillo

Quanto lavoro c'è ancora da fare sul Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (molti lo chiamano Recovery Plan) al quale affidiamo quasi tutte le residue speranze di evitare un tracollo economico di cui non abbiamo ancora contezza, usando 209 miliardi per trasformare il Paese? Cosa ci manca se ci confrontiamo con le richieste della Commissione Europea, con le bozze pubblicate dagli altri Stati europei e rispetto alle esigenze di un Paese che ha l'assoluta necessità di non sbagliare più nulla? Da queste colonne, alla questione si è dedicato ieri con saggezza Romano Prodi ed è utile continuarne il ragionamento perché una proposta operativa può anche risolvere il REBUS di come si governa il programma per massimizzarne la resa (e sottrarlo ai soliti appetiti).

Alla bozza del Piano (PNRR) mancano, ancora, quattro passaggi decisivi e a ciascuno di essi corrispondono scelte politiche (e lavoro tecnico) che sono ancora largamente incompiute. Mancano, innanzitutto, i traguardi intermedi (milestones) dai quali la Commissione Europea fa dipendere l'erogazione dei finanziamenti e che sono garanzia per i cittadini che le risorse non siano sprecate. Non si vedono, poi, le riforme (tranne un pezzo di quella sulla Giustizia) e, soprattutto, una riflessione sul motivo per il quale esse siano, quasi sempre, fallite negli ultimi vent'anni.

Segue a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA