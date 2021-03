Francesco Grillo

Non molti lo ricordano ma Apocalypse Now, uno dei film che, maggiormente, hanno segnato gli anni ottanta, è ispirato a Cuore di Tenebra, il racconto della risalita del fiume Congo che fece Joseph Conrad alla fine dell'Ottocento. In quel libro, il narratore cerca il commerciante di avorio Kurtz e tratteggia un parallelismo improbabile e geniale tra il centro dell'Occidente Londra e il cuore dell'Africa. Oggi come allora, il Congo riesce ad essere, contemporaneamente, il luogo nel quale più da vicino si toccano un passato ancestrale ed una strana porta sul futuro. Il cobalto è, infatti, il minerale più importante per realizzare quella transizione ecologica e digitale che il mondo sta cercando e per più della metà le sue riserve sono nella terra della Repubblica Democratica del Congo. Forse, questo contesto può aiutare a capire meglio la straordinaria avventura di Luca Attanasio conclusasi qualche giorno fa nella giungla, al centro del continente più antico.

Duecento miliardi di dollari: questo è il valore ai prezzi attuali delle riserve di cobalto che il Congo un Paese di cento milioni di abitanti e con una superficie superiore alla metà dell'intera Unione Europea conserva nelle proprie miniere. In realtà, tuttavia, il patrimonio sul quale il popolo più povero della terra vive, potrebbe essere molto superiore. Il cobalto è, infatti, nonostante i tentativi della Tesla di ridurne la dipendenza, un materiale (...)

