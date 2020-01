Francesco Grillo



Non è solo una rivoluzione industriale quella che stiamo vivendo. La mutazione innescata da internet sta, infatti, producendo, soprattutto, un enorme riallocazione di informazione e, dunque, di potere. Cambierà le forme dello Stato; si mette in discussione la capacità degli Stati, persino, di tassare e di finanziare la propria stessa esistenza. Quella del ventunesimo secolo è una sfida per la sopravvivenza di uno stile di vita che riguarda soprattutto i Paesi europei ed è quella che più di qualsiasi altra battaglia può ridare legittimità ad un'Unione stanca.

È questa la vera partita che si gioca sul terreno scivoloso della tassazione dei giganti di internet. Una partita che un'Unione divisa affronta competendo con aziende che stanno, letteralmente, fabbricando il futuro, ma anche confrontandosi con un'amministrazione americana che utilizza armi che erano, fino a qualche anno fa, considerate inammissibili in un mondo dominato dall'egemonia culturale della globalizzazione.

Sono, indubbiamente, cifre rilevanti quelle che il Fisco dei Paesi europei rischia di perdere grazie alla virtualizzazione di un'economia dominata dagli americani e dai cinesi.

Nell'ultimo anno facebook, ad esempio, ha fatturato in europa circa 16 miliardi di dollari (quasi tutti per pubblicità) che è circa un quarto di quello che l'impresa di Menlo park vende a livello globale. E tuttavia, attribuendo (...)

