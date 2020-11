Francesco Grillo

Noi riteniamo che siano per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dotati dal Creatore di certi inalienabili diritti e tra di essi c'è quello di perseguire la felicità. Il sogno americano che ha popolato l'immaginario collettivo con grandi film, è nel preambolo della Costituzione degli Stati Uniti. La contraddizione che il voto non può sciogliere è che quel sogno si è, da tempo, fermato. Il male oscuro della democrazia americana precede Donald Trump e difficilmente sarà curato da Joe Biden. Sono, anzi, proprio le elezioni presidenziali ad essere diventate, da tempo, l'esempio più netto Barack Obama ne fu un'eccezione troppo clamorosa per determinarne un cambiamento - di un sistema nel quale il privilegio sta diventando ereditario. In queste circostanze avvertiva Thomas Jefferson il popolo ha il diritto di abolire quella forma di Governo che non garantisce più quei diritti e di istituirne un'altra.

L'età, la concentrazione del potere di controllo dell'informazione (che è, paradossalmente, cresciuta grazie alla tecnologia che ha reso tutti capaci di pubblicare quello che gli passa per la mente) e gli stessi meccanismi elettorali: sono questi i sintomi e le cause di un processo che sta trasformando quella che era un'aristocrazia repubblicana basata sul merito, in una plutocrazia che si sta inaridendo.

