Francesco Grillo



Lo Stato sociale moderno, quello che costituisce l'orgoglio e, probabilmente, il tratto più distintivo delle società europee, nasce nel giugno del 1941. In quelle settimane mentre l'Inghilterra provava a rialzarsi dai bombardamenti della Luftwaffe, il ministro del lavoro, il laburista Greenwood, del governo presieduto dal conservatore Winston Churchil, affidava a Sir Beveridge, liberale e master dell'Università di Oxford, il compito di produrre il rapporto con il quale vennero introdotti l'indennità universale di disoccupazione, le pensioni sociali, la gratuità e l'obbligo di istruirsi e di curarsi. Fu quella grande riflessione capace di unire tutte le anime politiche nell'ora più difficile a correggere le contraddizioni di un mercato non governato che aveva portato un mondo sull'orlo della sua catastrofe.

Oggi l'Italia e l'Europa si trovano in una condizione simile: dobbiamo riuscire a concepire una strategia che prescinda da utilità elettorali destinate a durare qualche settimana, per diventare meno vulnerabili (resilient) ed in grado dunque di riemergere più velocemente (recovery) da un tracollo di cui, ancora, dobbiamo fare esperienza piena. E, tuttavia, a leggere in Italia la successione di decreti economici di quest'anno di guerra e la stessa Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef), si ha la sensazione(...)

