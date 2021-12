Francesco Grillo



«Lo Stato non può tassare chi non è politicamente rappresentato in questo Parlamento». Fu il Primo ministro inglese William Pitt a fornire - in un discorso nel quale ammise il diritto dei coloni americani a ribellarsi ad uno Stato del quale non erano cittadini - quella che è una delle leggi fondamentali della democrazia.

Sono passati 244 anni dalla rivoluzione che portò alla nascita degli Stati Uniti, ma quelle parole restituiscono ancora una delle letture più interessanti dei motivi che rendono l'Unione Europa una costruzione incompiuta. La pandemia ha reso chiaro che abbiamo un bisogno disperato di un salto nei livelli di integrazione, ma tale salto è infattibile se non troviamo il modo di far sentire i cittadini europei rappresentati da istituzioni di cui spesso ignorano persino i nomi. Ed è questo il problema che la Conferenza sul futuro dell'Europa - presieduta dai presidenti di Parlamento, Commissione e Consiglio - sta affrontando.

Il dibattito sul deficit democratico è uno di quelli che da più tempo si agita in tutti gli incontri organizzati dalle Think Tank europee preoccupate per il futuro dell'Unione. La percentuale di elettori che partecipa alle elezioni dell'unico Parlamento transnazionale del mondo è in costante diminuzione, anche se nel tempo il suo potere è progressivamente aumentato. In realtà l'unica eccezione a questo trend è stata proprio quella del 2019 che è coincisa, però, con il miglior (...)

