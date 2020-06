Francesco Grillo

La nota trasmessa dalla Ministra Azzolina alla Conferenza delle Regioni sulla riapertura delle Scuole, sembra essere un ultimo tentativo di proporre un piano di uscita dalla più grave delle numerose crisi che l'Italia sta affrontando dall'inizio di marzo. Tuttavia, il progetto del Ministero è, ancora una volta, riuscito a coalizzare posizioni assai differenti in un unico rifiuto che, però, rischia di lasciarci nel pantano per altre settimane. In realtà, per uscire dalla palude nella quale sta affondando un pezzo del futuro di un Paese, è necessario, davvero, credere alle parole dalle quali parte lo stesso documento del Ministro. Sono le difficoltà eccezionali nelle quali ci troviamo che ci danno l'energia per prenderci qualche rischio in più e tentare di realizzare riforme rimaste sempre a metà. Per riuscire, però, non basta un solo Ministro; è necessario che un'intera comunità nazionale si rassegni all'evidenza che per salvarsi deve cambiare drasticamente le proprie priorità e riorganizzarsi attorno alla Scuola e all'Università, come se fossero il proprio centro. L'unico luogo nel quale si può ricostruire futuro.

Nessun altro Paese al Mondo, ha tenuto chiuso le Scuole per così tanto tempo come l'Italia: nei numeri dell'Unesco che sta monitorando l'evoluzione delle chiusure a livello globale, nell'Unione Europea sono solo sette i Paesi che continuano a tenere vuote le aule, ma siamo stati i primi in Europa a bloccarne l'ingresso. (...)

Segue a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA