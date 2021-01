Francesco Grillo

La continuità con il passato. È questo il rischio che corre l'Italia che sta provando a uscire dalla sua crisi peggiore ed entrare in un futuro di cui non riusciamo, neppure, ancora a immaginare i contorni. Ed è questa la sindrome che può colpire i Recovery plan che l'Italia sta preparando con la promessa di una trasformazione da realizzare in sette anni. E, in effetti, di Piano ce ne sono due: non solo quello di Rilancio e Resilienza (Pnrr) sul quale stiamo litigando da settimane; c'è anche l'accordo di partenariato che governerà la spesa dei fondi strutturali e che per tre quarti saranno spesi nel Mezzogiorno per riuscire nel miracolo di segnare una svolta delle più antiche delle questioni italiane.

La cosa curiosa è, però, che mentre discutere di Pnrr è diventato così di moda che vi si consumano crisi di governo, di fondi strutturali si continua a parlare solo tra pochissimi addetti ai lavori. Eppure, le due partite sono quasi equivalenti per importanza finanziaria e posta in gioco. Da una parte, sul Pnrr, ci giochiamo 65 miliardi di euro (al netto di prestiti che vanno restituiti); dall'altra 57 miliardi (ai quali va aggiunto il cofinanziamento di Stato e Regioni). Per entrambe i piani è, però, indispensabile fare uno sforzo che sia all'altezza di tempi completamente nuovi: uscire dall'inerzia di procedure amministrative non concepite per imprimere accelerazioni; concepire una strategia unitaria che non distingua per fonte di finanziamento; (...)

