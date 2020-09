Francesco Grillo



«L'accumulazione di risparmi attraverso il lavoro diventa il fine ultimo dell'esistenza in quanto manifestazione della grazia e la preghiera serve solo a ringraziare per ciò che si è già ottenuto e non più per ottenere benevolenza attraverso il perdono. Questa predisposizione etica appare irrazionale perché il profitto cessa di essere un mezzo per procurarsi piacere». Nel capolavoro che investiga il rapporto tra morale protestante e spirito del capitalismo, Max Weber fornì cento anni fa - la più potente descrizione di quella che fu la frattura che spezzò l'unità dell'Europa cristiana in due mondi.

L'Europa Unita fa della ricucitura di quello strappo la sua più difficile scommessa: su questa contraddizione lo stesso euro ha trovato un fragile equilibrio che, per anni, ha conservato solo grazie al feroce pragmatismo di una donna Angela Merkel nata dalla parte sbagliata del muro di Berlino. Tuttavia sarà un microscopico virus che ricomporrà metriche e valori che sono sembrati, per anni, non conciliabili.

Evoca clamorosi ricordi storici la proposta di bilancio presentata ieri dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, che pochi in Italia hanno notato e che, però, potrebbe diventare la pericolosa, eppure unica ciambella di salvataggio alla quale aggrapparci per sopravvivere ad un momento difficile che non è neppure cominciato. (...)

