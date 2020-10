Francesco Grillo



Ieri sono stati centomila i nuovi contagi in Europa ed è un numero che ci rende, di nuovo, il continente più colpito dalla pandemia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, erano appena 13 mila il 27 maggio 2020 mentre la Commissione Europea faceva il conto di quanto l'emergenza sanitaria fosse costata ai Paesi dell'Unione e stimava in 750 miliardi di euro il fabbisogno di investimenti per riparare un'economia devastata dalle chiusure. Il primo aprile, il giorno più nero che l'Unione totalmente ferma ha dovuto vivere in questo anno spezzato in due dal virus, i casi erano solo 403 mila.

Next Generation Eu (NGEU), da molti considerato un grande salto evolutivo nella storia delle istituzioni europee, rischia di arrivare - non prima del prossimo giugno - in una situazione già completamente diversa rispetto al momento in cui fu concepito.

Qualcuno lo ha affiancato per importanza alla vicenda che fu fondamentale per rendere irreversibile la nascita degli Stati Uniti d'America e che, nel 1790, vide l'istituzione di un debito federale su proposta di Alexander Hamilton. E tuttavia sono i numeri della pandemia - solo parzialmente ridimensionati dalla migliore capacità di risposta di società che stanno imparando a convivere con il rischio - a dire anche altro. (...)

