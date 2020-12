Francesco Grillo



Era un'Italia che dava la sensazione che nulla avrebbe potuto fermarla. Oggi l'impressione è che nulla riesca davvero a rimetterla in moto. La scomparsa dell'eterno ragazzo nel quale un intero Paese si riconobbe nelle sere di un'estate dalla quale ci separano trentotto anni, propone un confronto tra due Paesi: quello di Paolo Rossi e quello che oggi vive sospeso in attesa delle conseguenze di un'enorme crisi economica.

Un confronto difficile ma che è assai utile per cogliere la natura profonda di una crisi che è non solo economica ma anche di atteggiamento mentale di un popolo nei confronti di se stesso. L'Italia che aveva Pertini come presidente della Repubblica, Giovanni Spadolini come capo del Governo e Bearzot come allenatore di tutti, era una società viva e che tra contraddizioni e drammi cresceva.

Oggi, invece, stiamo affondando in una crisi che è di sfiducia nella possibilità stessa di poter davvero avere un futuro. Una sfiducia nei propri mezzi che, aldilà delle rassicurazioni paternalistiche che i custodi della comunicazione impongono sbagliando, ha contagiato più velocemente dello stesso Covid-19 non solo i cittadini ma anche le stesse classi dirigenti, che sembrano aver escluso ormai la possibilità di vincere tra le proprie prospettive.(...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA