Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Francesco GrilloÈ una vera e propria catastrofe quella che sta esplodendo in Africa, mentre l'Europa cerca faticosamente di uscire da un incubo che l'ha paralizzata per un anno e mezzo. La pandemia ha riportato 34 milioni di africani in una condizione di povertà assoluta; colpito un sistema educativo fragile molto più di quanto non sia successo nel resto del mondo; arrestato un processo di emancipazione individuale e collettiva che nella...