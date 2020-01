Francesco Grillo



È, paradossalmente, il petrolio che ha segnato il destino del mondo arabo. Ed è, altrettanto paradossalmente, nell'inizio della fine della dipendenza dal greggio, la più robusta speranza di normalità per centinaia di milioni di arabi che, da settant'anni, tra Damasco e Tripoli, vivono di guerre senza fine. Una fine determinata dalle evoluzioni tecnologiche più importanti, nonché dalle priorità ambientali che definiranno la politica globale del ventunesimo secolo. È in questa prospettiva - che viene più dall'economia che dai droni che l'Europa può ritrovare un ruolo. Un ruolo e una leadership che non riuscirà più a recuperare in tempi medi su campi che rimangano, solo, di battaglia.

Nel Medio Oriente le cose possono sempre andare peggio di come non stiano già andando. Basta dargli un po' di tempo e ci riusciranno. Ad adattare la legge di Murphy a quella che è stata l'area del mondo che ha ospitato più guerre negli ultimi settant'anni, fu, del resto, Ryan Crocker che per essere stato il diplomatico americano con maggiore esperienza del pianeta arabo e ambasciatore in Libano, Siria, Iraq e Afghanistan, fu definito da uno dei suoi Presidenti, il Lawrence d'Arabia degli Stati Uniti.

Nel Medio Oriente e nel mondo Arabo, se qualcosa può andare male, molto probabilmente ci andrà e anche i maggiori esperti di crisi senza fine, di fronte all'ennesima ipotesi di una guerra mondiale che parta da Baghdad e dalla rabbia degli ayatollah (...)

