Francesco Grillo

È come se stessimo combattendo la prima guerra globale del ventunesimo secolo, armati dei muli e dei mortai con i quali riuscimmo a vincere quasi da soli - quella mondiale che finì a Vittorio Veneto cento anni fa. È questo il commento che mi faceva sconsolato qualche giorno fa uno dei decani della dirigenza pubblica italiana, ragionando dello sciopero che il 9 dicembre dovrebbe portare alla chiusura di tutti gli uffici, mentre è proprio dallo Stato che si aspetta una risposta agli eventi che ci stanno spingendo con violenza in un mondo nuovo. Ha ragione la ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, che la differenza la fa la riflessione sui nodi concreti che dobbiamo sciogliere e, tuttavia, sono gli stessi numeri che le amministrazioni in maniera abbastanza trasparente forniscono (e che questo editoriale analizza) a dare un'idea di quanta strada c'è da fare per smettere di vivere nel passato. In pochissimo tempo peraltro, perché con la macchina amministrativa che abbiamo, rischiamo di non cominciare neppure quella corsa (quella dell'uscita dall'emergenza e della ricostruzione) sulla quale ci giochiamo nelle prossime settimane praticamente tutto. Non sono tantissimi i dipendenti pubblici in Italia. Secondo l'Oecd, siamo intorno al 14% degli occupati e, dunque, a livelli superiori a quelli della Germania (11%) ma inferiori a quelli dei cugini spagnoli (16) e dei francesi (22) che teorizzarono il modello istituzionale al quale si ispirò il Regno e poi la Repubblica.

