Francesco Grillo



Ci voleva un nuovo misterioso agente patogeno, manifestatosi in quel Paese che era la fabbrica del mondo, per stabilire - in maniera definitiva - che una società super connessa è una società fragile. Se ci sarà un effetto permanente del coronavirus, una volta superata l'emergenza, esso sarà quello di cambiare per sempre i caratteri di quel processo storico che abbiamo chiamato globalizzazione.

Degli 82 patogeni scoperti nel mondo a partire dal 1980, solo quello dell'Ebola e, soprattutto, dell'Hiv (Aids) avevano, finora, ucciso più di mille persone. E, tuttavia, nel caso dell'Ebola il fenomeno fu limitato dalla geografia e la paura fu mitigata dalla consapevolezza che il fenomeno si fosse propagato nelle condizioni di assoluta povertà dell'Africa sub-sahariana. Mentre, comunque, l'Aids che, pure, ha stroncato 30 milioni di vite colpendo le città e alcuni dei simboli dell'Occidente, è stato sempre percepito come confinato a specifiche comunità e abitudini sessuali.

La sensazione che sta, in queste ore, crescendo è che, invece, il coronavirus può colpire chiunque. Nasce in città dal nome sconosciuto fino a qualche giorno fa e che scopriamo essere, letteralmente, al centro del mondo (a Wuhan producono molti dei componenti dell'infrastruttura 5G).

È questa paura sottile che sta compromettendo, definitivamente, la fiducia che, per decenni avevamo nutrito (...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA