Francesco Grillo

Chi sta vincendo questa strana terza guerra mondiale? È questa la domanda che, sempre più spesso, circola nelle videoconferenze che uniscono università americane, asiatiche ed europee. E la domanda si accompagna allo stupore di osservare che è la parte di mondo dotata dei migliori sistemi sanitari ad aver perso il treno che le grandi crisi inevitabilmente lanciano verso il futuro.

La Grande Pandemia è stata, infatti, paragonata ai conflitti che segnarono il secolo scorso. Non solo per i due milioni e mezzo di vite spezzate. Ma perché essa sta modificando equilibri politici ed economici che per decenni abbiamo, pigramente, ritenuto scontati.

La scorsa settimana in un incontro al Politecnico di Milano sono emerse evidenze nette. La parte storica dell'Occidente intesa come la somma dei quindici Paesi che aderivano all'Unione prima dell'allargamento ad Est ed il Nord America con il 10% della popolazione mondiale, conta quasi la metà dei decessi per Covid-19. Ciò nonostante il fatto che questa parte del mondo assorbe due terzi della spesa sanitaria pubblica globale e ospiti 33 delle prime 35 aziende farmaceutiche.

Al contrario, è la parte dell'Asia che condivide l'Oceano Pacifico che è già da diversi mesi entrata nella mitica età post Covid che noi stiamo aspettando.

