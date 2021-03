Francesco Grillo

A che punto è Next Generation Eu? Cosa rimane, dopo un anno, dell'intuizione che fu di Emmanuel Macron e Angela Merkel? Può essere questo lo strumento per rendere, davvero, più resistente agli shock l'economia europea e irreversibile il processo di integrazione? Per capirlo meglio può essere utile tornare alla frase con la quale, nel 1790, l'economista Alexander Hamilton riuscì a convincere Thomas Jefferson e James Madison, che nel decennio successivo sarebbero diventati entrambi presidenti degli Stati Uniti, della necessità di fondere i debiti accumulati dalle diverse colonie durante la guerra per l'indipendenza da Londra: «Un debito pubblico finanziato nella maniera giusta, può essere una benedizione per la Nazione».

Ed è dalla cena nella quale i tre padri fondatori trovarono un compromesso tra la ricca Virginia ed un Massachusetts sull'orlo della bancarotta, che nasce la storia del Paese che avrebbe dominato il mondo.

Fu da premesse politiche e finanziarie simili che, un anno fa, nacque l'idea di un fondo finanziato dalle risorse della Commissione. Politiche perché è evidente che è solo dotando l'Unione di una propria capacità di risposta fiscale agli shock, che l'euro diventa davvero irreversibile. Ma anche finanziarie, perché la stabilità dell'integrazione monetaria è messa a rischio dall'assenza di un mercato integrato e liquido come quello degli Stati Uniti.

