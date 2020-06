Francesco Favaro

Il nonno Aldo è stato per me un grande punto di riferimento per i suoi ideali, la sua curiosità e l'enorme esperienza che sapeva trasmettere con vividi aneddoti non solo ai suoi nipoti ma a chiunque chiedesse la sua opinione. Il mio primo ricordo del nonno risale ai primi anni Ottanta, quando da bambino andavo a trovarlo allo stabilimento Tognana di Casier. Ricordo il suo ufficio pieno di carte e libri, il nonno seduto dietro la scrivania, vestito di tutto punto che chiacchierava al telefono con la presenza autorevole del capitano d'industria d'altri tempi. Ricordo i pranzi della domenica, regolarmente interrotti da telefonate di amici e conoscenti che volevano una sua opinione. A casa del nonno Aldo era consuetudine sentire: L'onorevole Rosi Bindi al telefono!. Oppure: Ha chiamato il professor Prodi, ha detto che chiamerà più tardi. Un giorno, nei tardi anni 80, mi invitò nella Villa di Sant'Antonino dove stava festeggiando uno dei tanti riconoscimenti a lui attribuiti. Arrivato alla Villa sentii un elicottero atterrare e poco dopo il nonno Aldo mi introdusse al Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Questo è mio nipote disse il nonno orgoglioso. Provavo grande ammirazione per il nonno che incontrava i potenti dell'epoca, ma sinceramente non capivo perché queste persone cercassero consiglio da un imprenditore di una piccola città del Nordest.

