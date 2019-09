Franceschini: crociere via da S. Marco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI NAVIVENEZIA Il suo ritorno al ministero dei Beni culturali è coinciso con la sua conferma della linea sulle grandi navi. Dario Franceschini si innesta in parte sulla rotta del suo predecessore (il pentastellato Alberto Bonisoli), che ponendo un vincolo sul canale della Giudecca e sugli altri canali della laguna, di fatto voleva bloccare i transiti a San Marco e poneva le basi per quel grandi navi fuori dalla laguna che l'ex ministro Danilo Toninelli aveva fatto proprio decidendo per un porto crociere a Chioggia o al Lido nel lungo...