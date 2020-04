IL CASO

HAWAII (STATI UNITI) Andare ad allenare la Nazionale delle Isole Tuvalu e ritrovarsi bloccata alle Hawaii a causa del coronavirus. Federica Tonon, mottense 41enne ex pallavolista, beacher, team manager della Nazionale Under 20 femminile e allenatrice della Nazionale delle Isole Tuvalu, si trova nello stato insulare statunitense, fermata nel suo viaggio di ritorno verso l'Italia proprio dai blocchi aerei del Covid-19. L'avventura era iniziata a novembre: fresca dell'argento ai Mondiali Under 20 come team manager, Federica ha accettato la proposta di Tuvalu, un atollo-stato polinesiano che vuole potenziare il settore volley. Dicembre, gennaio e febbraio ad allenare sulle isole e magari prolungare. Peccato che, nel tragitto di ritorno verso Motta di Livenza, è arrivato il Coronavirus. «Ero alle Hawaii di passaggio sulla via del rientro in Italia per far visita a una delle mie migliori amiche incinta del quinto bimbo. Il giorno dopo l'arrivo, la compagnia aerea con cui avrei dovuto viaggiare mi ha comunicato che tutti i voli su Venezia erano stati cancellati. Nello stesso giorno Trump ha chiuso i voli per e dall'Europa e ridotto al 25% i voli per le Hawai. Sono in contatto col consolato delle Hawaii e quello a San Francisco e mi stanno aiutando a ritornare».

Nel frattempo?

«Qui hanno chiuso tutto, come in Italia, hanno lasciato solo la possibilità di surfare, perché se lo avessero vietato qui ci sarebbe stata una rivolta. Molti hotel hanno chiuso e chi arriva deve stare 14 giorni in quarantena. Negli ultimi 4 mesi ho vissuto 2 emergenze sanitarie, 3 cicloni, un'inondazione, un pericolo tornado e uno tsunami».

L'importante è prenderla con filosofia. Ma com'è l'accoglienza alle Hawaii?

«Per me qui è una seconda casa perché ho fatto un periodo di Università anche qui, conosco tantissima gente e tutti mi stanno vicino. Cosa faccio? Leggo notizie online, rispondo ai tanti messaggi cercando di seguire il fuso orario, aiuto la mia amica e suo marito coi loro 4 bimbi piccoli. Usciamo il minimo indispensabile per la spesa, rispettando le regole».

Tornando alla pallavolo, com'è stata l'esperienza a Tuvalu?

«Ottima, molto stimolante, sia a livello professionale che umano, anche se ovviamente le risorse non sono infinite. Tuvalu è la quarta nazione più piccola del mondo, 11 mila abitati, pochi atleti da dove attingere. Con 4 giocatori, abbiamo fatto un tour alle Isole Fiji, poi un torneo è stato annullato per un'epidemia di morbillo, poi la tappa del World Tour alle Isole Cook. Era il loro primo torneo ed erano emozionatissimi. È seguito un mese e mezzo in Nuova Zelanda, dove ho anche conosciuto Francesca Kirwan, trevigiano-kiwi figlia del grande All Black, anche lei pallavolista. La Nuova Zelanda mi è rimasta nel cuore, ho fatto un sacco di amicizie lì. Insomma, tre mesi intensi, un lavoro importante».

E ora?

«Spero di tornare presto, vorrebbe dire che la situazione in Italia è migliorata. Dovevo giocare le tappe europee dello Snow Volley, ma sono state cancellate e a metà aprile con la Nazionale Juniores Indoor dovevamo riprendere l'attività a Milano al Centro Pavesi, in previsione delle qualificazioni europee che dovevamo ospitare, ma è stato sospeso anche quello. Appena si potrà, tornerà a giocare, allenare e supportare». Aloha Federica, speriamo a presto.

Alberto Polita

© RIPRODUZIONE RISERVATA